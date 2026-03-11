Poca sicurezza nel cantiere e violazione delle norme ambientali | sanzioni e denunce a Radicondoli

A Radicondoli, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel territorio, concentrandosi sulla sicurezza nei cantieri e sul rispetto delle norme ambientali. Durante le verifiche sono state identificate violazioni delle regole di sicurezza e infrazioni ambientali, portando a sanzioni e denunce. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di monitoraggio svolta dalle forze dell’ordine nella zona.

RADICONDOLI – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente. Nei giorni scorsi, a Radicondoli, i militari della locale stazione, assieme al Nucleo ispettorato del lavoro (Nl) di Siena e al Nucleo carabinieri forestale di Colle di val d’Elsa, hanno eseguito un controllo in un casolare interessato da lavori di ristrutturazione. All’esito degli accertamenti, un imprenditore, il direttore dei lavori e un operaio sono stati denunciat i all’autorità giudiziaria come presunti autori di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e normativa ambientale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

