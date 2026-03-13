Un cantante italiano annuncia di aver deciso di trasferirsi all’estero, affermando di sentirsi come in uno zoo. La decisione arriva dopo aver vissuto un periodo di crescita nel mondo dello spettacolo, che ha portato a riflettere sulla propria vita e sulla gestione della fama. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un’intervista in cui ha spiegato i motivi del cambiamento.

C’è un momento nella vita delle popstar in cui il successo smette di essere solo un sogno realizzato e inizia a diventare qualcosa di più complicato da gestire. Succede quando la fama entra nella quotidianità, quando ogni gesto viene osservato, commentato, fotografato. E quando succede, a volte bisogna fermarsi e riprendere in mano le cose. Mahmood, che di successo ne ha conquistato parecchio negli ultimi anni e non è certo una persona che ha paura di dire quello che pensa sembra avere voglia di un grande cambiamento nei suoi progetti futuri. Il cantante sarebbe pronto a prendersi una pausa e a spostarsi, almeno per un po’, fuori dall’Italia. Mahmood, lo stop e il trasferimento fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mahmood lascia l’Italia e va a vivere all’estero: “Mi sento come in uno zoo”

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