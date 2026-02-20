Festival di Sanremo sarà Stefano De Martino il conduttore della prossima edizione

Stefano De Martino guiderà il Festival di Sanremo 2027, dopo essere stato scelto durante una puntata di Rai Radio2. La decisione è arrivata inaspettatamente, sorprendendo molti fan del festival, che ora aspettano di vederlo sul palco dell’Ariston. La sua presenza sarà accompagnata da nuove sfide e collaborazioni, mentre si prepara a portare energia e musica sul grande palcoscenico. La sua nomina si è fatta strada tra rumors e smentite nelle ultime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto In un colpo di scena degno delle migliori anteprime televisive, Stefano De Martino è stato indicato come il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027 durante una puntata di La Pennicanza su Rai Radio2. Lo showman Fiorello ha videochiamato il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ottenendo da lui la conferma del nome di De Martino, non ancora in forma ufficiale da parte dell'azienda pubblica, ma di fatto rivelata e subito rilanciata sui social e tra gli addetti ai lavori.