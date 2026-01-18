Appartamento saturo di gas escono tutti gli inquilini del palazzo | sopralluogo del 115

A Spinea, nel pomeriggio, un appartamento è stato segnalato come saturo di gas, portando tutti gli inquilini a evacuare l’edificio. I residenti, preoccupati per la sicurezza, hanno chiamato i vigili del fuoco al numero 115. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per verificare la situazione e garantire l’incolumità delle persone coinvolte.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.