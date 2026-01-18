Appartamento saturo di gas escono tutti gli inquilini del palazzo | sopralluogo del 115

Un appartamento saturo di gas, gli inquilini di un intero immobile che si precipitano fuori casa e chiamano i vigili del fuoco al 115 allarmati: è successo a Spinea verso le 16.30 di domenica 18 gennaio, quando le esalazioni a un certo punto erano tanto forti da non poter più essere ignorate dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

