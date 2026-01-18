Appartamento saturo di gas escono tutti gli inquilini del palazzo | sopralluogo del 115
A Spinea, nel pomeriggio, un appartamento è stato segnalato come saturo di gas, portando tutti gli inquilini a evacuare l’edificio. I residenti, preoccupati per la sicurezza, hanno chiamato i vigili del fuoco al numero 115. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per verificare la situazione e garantire l’incolumità delle persone coinvolte.
Un appartamento saturo di gas, gli inquilini di un intero immobile che si precipitano fuori casa e chiamano i vigili del fuoco al 115 allarmati: è successo a Spinea verso le 16.30 di domenica 18 gennaio, quando le esalazioni a un certo punto erano tanto forti da non poter più essere ignorate dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Notte di follia a Taranto, 37enne citofona a tutti gli inquilini del palazzo e sferra un fendente a un agente
Leggi anche: Martina Franca: tentativo di rubare in appartamento, ladri messi in fuga dagli inquilini del palazzo Indagine dei carabinieri
Un giovane che tenta il suicidio provando a lanciarsi dal balcone, l’intervento dei carabinieri che lo salvano e poi la terribile scoperta di un cadavere nell’appartamento, con un profondo taglio alla gola. Giallo a Rozzano, cittadina alle porte di Milano, dove nell - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.