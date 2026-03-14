Macerata 2026 | Arisa e Pooh nell’Arena costo zero per

A Macerata, nell’ambito della stagione estiva del Sferisterio, sono previsti due concerti nell’arena con artisti come Arisa e i Pooh. La manifestazione si svolgerà senza costi per il pubblico e rappresenta un’occasione musicale di rilievo per la città. L’evento si inserisce nel calendario estivo e mira a coinvolgere un ampio pubblico di appassionati di musica dal vivo.

La stagione estiva del Sferisterio di Macerata si prepara ad accogliere un cartellone musicale che promette di trasformare l’arena in un punto di riferimento nazionale. Artisti come Arisa, Claudio Baglioni e i Pooh saranno protagonisti di una serie di concerti che vedrà la città ospitare grandi nomi della musica italiana tra agosto e settembre 2026. L’assessore agli Eventi e al Turismo, Riccardo Sacchi, ha definito questa edizione come il vertice di un percorso costruito con visione strategica, sottolineando come il modello operativo permetta di realizzare un festival a costo zero per l’amministrazione comunale. La collaborazione con partner privati e la capacità organizzativa locale hanno innescato benefici economici tangibili per il brand della città, attirando pubblico da tutta Italia verso le strutture ricettive e commerciali locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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