Pooh | si aggiunge una terza data all’Arena di Verona per Pooh 60 – La nostra storia in Arena

Il pubblico potrà assistere a un nuovo spettacolo dei Pooh all’Arena di Verona, con una data in più rispetto alle programmazioni iniziali. La band celebra i suoi 60 anni di attività, portando sul palco un racconto musicale che attraversa tutta la loro lunga carriera. L’evento si inserisce in un tour che ripercorre le tappe più significative del loro percorso artistico, coinvolgendo i fan di vecchia e nuova generazione.

Biglietti per la nuova data disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di domani! Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio (SOLD OUT!), a grande richiesta si aggiunge una terza data il 17 maggio all'Arena di Verona per "POOH 60 – La Nostra Storia in Arena"! Tre appuntamenti speciali in un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant'anni! I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani, su Ticketone e punti vendita abituali.

I Pooh in concerto nel salernitano: tappa all'Arena dei Templi per il tour "60 La Nostra Storia Estate"Appuntamento con la storia della musica italiana a Paestum, dove farà tappa il tour "POOH 60, La Nostra Storia Estate".

