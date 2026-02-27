Pooh si aggiunge una terza data all’Arena di Verona

Dopo il successo delle prime due serate, che hanno registrato il tutto esaurito, viene annunciata una terza data il 17 maggio all’Arena di Verona per il concerto dei Pooh. La band prosegue il tour celebrativo e soddisfa le richieste dei fan, aggiungendo un ulteriore appuntamento a un calendario già fitto di eventi. La nuova data si inserisce nel programma ufficiale del tour.

MILANO – Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio (sold out), a grande richiesta si aggiunge una terza data il 17 maggio all’Arena di Verona per “Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena”. Tre appuntamenti speciali in un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni. I POOH, già protagonisti in numerose occasioni sul palco dell’Arena di Verona, torneranno questa volta con uno spettacolo completamente inedito, in cui saranno accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una veste musicale nuova ed emozionante, capace di valorizzare un repertorio senza tempo e di offrire al pubblico un’esperienza unica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

