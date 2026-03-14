Trenitalia ha aperto una selezione per circa 31.700 euro annui destinata a giovani senza esperienza come apprendisti macchinisti nella regione Emilia Romagna. La scadenza per presentare domanda è fissata per il 2026. La procedura riguarda la ricerca di nuovi candidati interessati a entrare nel settore ferroviario come apprendisti.

Trenitalia ha avviato una selezione mirata per reclutare apprendisti macchinisti nella regione Emilia Romagna. L’iniziativa, gestita dalla controllata Trenitalia Tper, mira a formare nuove risorse per la conduzione dei treni regionali senza richiedere esperienza pregressa ai candidati. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 7 aprile 2026. L’opportunità si rivolge a giovani diplomati tra i 18 e i 29 anni che risiedono nell’area geografica indicata o nella provincia di Mantova. Il percorso formativo porterà all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, garantendo un inquadramento nel parametro C1 nei primi due anni di servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macchinisti: 31.700 euro, no esperienza, scadenza 2026

Articoli correlati

INAF: 2 posti per diplomati, scadenza 31 marzo 2026L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha lanciato una selezione pubblica per due posti da collaboratore amministrativo presso la sede sarda di...

Cascina, scadenza permessi ZTL/APU al 31 marzo 2026Cascina, giovedì 15 gennaio 2026 - Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati...