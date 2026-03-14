MacBook Neo | 6 10 di riparabilità addio colla

Il nuovo MacBook Neo ha ottenuto un punteggio di 6 su 10 per la riparabilità, secondo le analisi condotte da esperti indipendenti. La novità principale riguarda l’eliminazione della colla, che rende più semplice l’accesso ai componenti interni rispetto ai modelli precedenti. Apple ha introdotto modifiche che, rispetto alle versioni passate, migliorano la possibilità di intervento e manutenzione del dispositivo.

Il nuovo MacBook Neo si distingue come il computer portatile Apple più riparabile mai realizzato dall’azienda di Cupertino. Gli esperti tecnici hanno assegnato un punteggio di 6 su 10 per la facilità di manutenzione, superando i modelli precedenti. Questa evoluzione tecnologica arriva in un momento cruciale, anticipando le normative europee che impongono la sostituibilità delle batterie a partire dal 2027. La struttura interna del dispositivo permette l’accesso diretto ai componenti senza dover smontare incollature complesse. Una rivoluzione meccanica nel cuore del dispositivo. L’analisi tecnica ha rivelato che la copertura posteriore è tenuta da otto viti pentalobo, eliminando la necessità di strumenti speciali o solventi chimici per lo smontaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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