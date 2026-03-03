Macbook neo il presunto laptop economico di apple

Apple sta per annunciare un nuovo modello di MacBook, chiamato MacBook Neo, che dovrebbe essere una versione entry-level del suo laptop. La presentazione è prevista entro il 4 marzo, in concomitanza con altri aggiornamenti come l’iPhone 17e, un aggiornamento dell’iPad Air e nuovi MacBook dotati del chip M5. Questa novità si inserisce nella linea di prodotti recentemente aggiornata dall’azienda.

fonti di settore indicano l'esistenza di un modello non annunciato chiamato MacBook Neo (modello A3404) visibile in una documentazione ufficiale sul sito di Apple. non sono disponibili ulteriori dettagli né immagini, e il riferimento sembrerebbe online solo temporaneamente. il marchio neo appare adatto al segmento economico, comunicando l'ingresso di una versione meno performante rispetto al MacBook Air. questa scelta semantica suggerisce una proposta completamente distinta dalla linea precedente, proponendo un'identità rinnovata per la fascia di prezzo più contenuta. secondo le indiscrezioni, il MacBook Neo potrebbe integrare un chip iPhone, possibilmente l'A19 Pro, al posto di una CPU della serie M. Macbook economico apple arriva il 4 marzo: i colori dell'invito lo dicono tuttol'azienda ha annunciato un evento speciale per il 4 marzo 2026, con presentazioni simultanee in new york, londra e shanghai.