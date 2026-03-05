MacBook Neo | il Mac più economico di Apple vale 699€?

Da defanet.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha annunciato il nuovo MacBook Neo, il suo modello più economico, che si può acquistare a 699 euro. Il dispositivo è dotato di un chip A18 Pro, uno schermo Liquid Retina da 13 pollici e garantisce un’autonomia di 16 ore. Sono state diffuse le specifiche tecniche e il prezzo, con l’obiettivo di capire se rappresenta un’opzione valida per gli utenti.

MacBook Neo è ufficiale: chip A18 Pro, display Liquid Retina 13" e autonomia di 16 ore a 699€. Scopri specifiche, prezzi e se conviene davvero acquistarlo. MacBook Neo è finalmente realtà. Apple ha ufficializzato il suo primo portatile sotto i 700 euro, e la domanda che si pongono in tanti è la stessa: quanto si è dovuto scendere a compromessi per raggiungere quel prezzo? La risposta, come spesso accade con Cupertino, è più sfumata di quanto sembri. Il display è un pannello Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione di 2.408 × 1.506 pixel, luminosità di 500 nit, supporto a un miliardo di colori e trattamento antiriflesso. Non si tratta di un pannello di serie: a parità di prezzo, molti competitor offrono schermi IPS con luminosità inferiore ai 300 nit. 🔗 Leggi su Defanet.it

macbook neo il mac pi249 economico di apple vale 6998364
© Defanet.it - MacBook Neo: il Mac più economico di Apple vale 699€?

Apple annuncia MacBook Neo, il primo Mac economico: prezzo e quando arriva in ItaliaApple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, il primo Mac portatile che si rivolge a una fascia di prezzo inferiore rispetto agli altri prodotti...

MacBook Neo, il Mac più bello e accessibile di sempre? Apple prova a riscrivere le regole dei laptopApple presenta MacBook Neo: design in alluminio colorato, chip A18 Pro, display Liquid Retina da 13 pollici e prezzo di partenza di 699 euro.

Una selezione di notizie su MacBook Neo il Mac più economico di....

Temi più discussi: Benvenuto MacBook Neo; Apple lancia MacBook Neo: costi e specifiche; MacBOOK NEO a 699€ E’ IL MAC PER TUTTI! Anteprima specifiche e promo studenti; MacBook Neo, il portatile colorato e economico di Apple da 699 euro che potrebbe rivoluzionare il mercato.

macbook neo macbook neo il macMacBook Neo: tutto quello che manca al Mac più economico di AppleMacBook Neo è il portatile con cui Apple abbassa per la prima volta il prezzo di ingresso nel mondo Mac. Per riuscirci però il MacBook Neo introduce diversi compromessi tecnici: chip derivato da ... macitynet.it

macbook neo macbook neo il macMacBook Neo, Apple ufficializza il pc da 699 euroApple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, un dispositivo che segna una svolta strategica per l’azienda: rendere l’ecosistema Mac accessibile a un pubblico più vasto che mai. theapplelounge.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.