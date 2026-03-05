Apple ha annunciato il nuovo MacBook Neo, il suo modello più economico, che si può acquistare a 699 euro. Il dispositivo è dotato di un chip A18 Pro, uno schermo Liquid Retina da 13 pollici e garantisce un’autonomia di 16 ore. Sono state diffuse le specifiche tecniche e il prezzo, con l’obiettivo di capire se rappresenta un’opzione valida per gli utenti.

MacBook Neo è ufficiale: chip A18 Pro, display Liquid Retina 13" e autonomia di 16 ore a 699€. Scopri specifiche, prezzi e se conviene davvero acquistarlo. MacBook Neo è finalmente realtà. Apple ha ufficializzato il suo primo portatile sotto i 700 euro, e la domanda che si pongono in tanti è la stessa: quanto si è dovuto scendere a compromessi per raggiungere quel prezzo? La risposta, come spesso accade con Cupertino, è più sfumata di quanto sembri. Il display è un pannello Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione di 2.408 × 1.506 pixel, luminosità di 500 nit, supporto a un miliardo di colori e trattamento antiriflesso. Non si tratta di un pannello di serie: a parità di prezzo, molti competitor offrono schermi IPS con luminosità inferiore ai 300 nit. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - MacBook Neo: il Mac più economico di Apple vale 699€?

Apple annuncia MacBook Neo, il primo Mac economico: prezzo e quando arriva in ItaliaApple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, il primo Mac portatile che si rivolge a una fascia di prezzo inferiore rispetto agli altri prodotti...

MacBook Neo, il Mac più bello e accessibile di sempre? Apple prova a riscrivere le regole dei laptopApple presenta MacBook Neo: design in alluminio colorato, chip A18 Pro, display Liquid Retina da 13 pollici e prezzo di partenza di 699 euro.

Una selezione di notizie su MacBook Neo il Mac più economico di....

Temi più discussi: Benvenuto MacBook Neo; Apple lancia MacBook Neo: costi e specifiche; MacBOOK NEO a 699€ E’ IL MAC PER TUTTI! Anteprima specifiche e promo studenti; MacBook Neo, il portatile colorato e economico di Apple da 699 euro che potrebbe rivoluzionare il mercato.

MacBook Neo: tutto quello che manca al Mac più economico di AppleMacBook Neo è il portatile con cui Apple abbassa per la prima volta il prezzo di ingresso nel mondo Mac. Per riuscirci però il MacBook Neo introduce diversi compromessi tecnici: chip derivato da ... macitynet.it

MacBook Neo, Apple ufficializza il pc da 699 euroApple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, un dispositivo che segna una svolta strategica per l’azienda: rendere l’ecosistema Mac accessibile a un pubblico più vasto che mai. theapplelounge.com

APPLE HA LANCIATO I 'MACBOOK NEO', LA NUOVA LINEA DI COMPUTER PORTATILI 'LOW-COST': COSTERANNO... x.com

Il nuovo MacBook NEO é un “economico” conviene davvero —- #tech #tecnologia #macbook #macbookneo #apple - facebook.com facebook