Lo show di Clementino tra rap e teatro infiamma il Palapartenope di Napoli Photogallery

Lo show di Clementino al Palapartenope di Napoli ha rappresentato il secondo appuntamento del suo Live Tour 2025. L’artista, tra rap e teatro, ha portato sul palco un’esibizione intensa e coinvolgente, conclusione di un anno di grande successo per il rapper campano. L’evento ha confermato la popolarità di Clementino tra il pubblico italiano, offrendo un’esperienza artistica autentica e di qualità.

Clementino ieri sera si è esibito con il secondo appuntamento del suo Live Tour 2025 al Palapartenope della sua Napoli, per il gran finale di un'annata esplosiva per la " Iena White" tra i rapper più amati d' Italia. Clementino, le foto del concerto al Palapartenope di Napoli. Al centro del live, oltre ai suoi grandi successi del passato riarrangiati e rivisitati, c'è Grande Anima, l'ultimo progetto discografico di Clementino: un percorso profondo e personale che unisce musica, spiritualità e consapevolezza, e che ha dato vita al disco più cantautorale della sua carriera. Come nello stile inconfondibile del giudice di The Voice Italia lo show è un concentrato di colori, sfumature, costumi spettacolari e grande interazione con il pubblico.

