L' Unicusano Avellino Basket riprende gli allenamenti in vista del match contro Rieti
L’Unicusano Avellino Basket ha ripreso gli allenamenti dopo aver vinto la partita contro la Wegreenit Urania Milano all’Allianz Cloud. La squadra effettuerà oggi due sessioni di allenamento in preparazione del prossimo incontro contro Rieti. La ripresa degli allenamenti è stata comunicata ufficialmente dalla società.
L’Unicusano Avellino Basket rende noto che oggi, dopo il successo conquistato all’Allianz Cloud contro la Wegreenit Urania Milano, la squadra riprenderà la preparazione con una doppia seduta di allenamento in vista del prossimo incontro. I biancoverdi saranno infatti impegnati sabato 14 marzo alle ore 20.30 al PalaDelMauro contro Rieti, nel recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Continuerà a lavorare a parte Alexander Cicchetti. Il lungo sta proseguendo nel percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio destro, che lo tiene lontano dal parquet da alcune settimane. Preparatore atletico, staff medico... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Articoli correlati
Unicusano Avellino Basket-RSR Rieti: match rinviatoL’Unicusano Avellino Basket comunica che la gara valida per la ventisettesima giornata di campionato contro la Real Sebastiani Rieti, inizialmente in...
L'Unicusano Avellino Basket riprende la preparazione: oggi scrimmage al DelMauro contro NoceraL’Unicusano Avellino Basket è tornata al lavoro agli ordini di coach Gennaro Di Carlo, riprendendo la preparazione in vista dei prossimi impegni...
Aggiornamenti e notizie su Unicusano Avellino Basket
Temi più discussi: Urania Milano-Unicusano Avellino | La diretta testuale; Unicusano Avellino Basket alla prova Urania: all’Allianz Cloud sfida da play-off; Urania MIlano-Unicusano Avellino Basket 100-101, l'analisi di Di Carlo (Guarda il video); Unicusano Avellino Basket.
Unicusano Avellino riprende gli allenamenti in vista del recuperoL’Unicusano Avellino Basket rende noto che oggi, dopo il successo conquistato all’Allianz Cloud contro la Wegreenit Urania Milano, la squadra riprenderà ... pianetabasket.com
Avellino Basket da applausi batte l'Urania Milano con Jurkatamm allo scadereAll'Allianz Cloud l'Unicusano Avellino Basket ha battuto 100-101 Wegreenit Urania Milano, la squadra più calda del momento della Serie A2 OldWildWest. In un match duro, perchè la formazione di casa ha ... msn.com
Due stagioni. Una maglia. jarenlewis raggiunge quota 1002 punti ed entra nella storia biancoverde. #jarenlewis #millepunti #avellinobasket #unicusano #unicusanobari - facebook.com facebook