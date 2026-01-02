Piero Ciaramitaro alla basilica di San Lorenzo l' ultimo saluto all' ultras della Roma

Lunedì 5 gennaio si svolgeranno i funerali di Piero Ciaramitaro, presso la basilica di San Lorenzo in piazzale del Verano. Figura nota della curva Sud dell'AS Roma, Ciaramitaro è deceduto alla vigilia di Natale all'età di 63 anni. L'evento rappresenta un momento di commiato per un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del tifo giallorosso.

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma piange Piero Ciaramitaro, ultras simbolo del tifo non violento: la famiglia vuole fare luce sulla sua morte. Roma piange Piero Ciaramitaro, ultras simbolo del tifo non violento: la famiglia vuole fare luce sulla sua morte - È morto il 23 dicembre a Roma Piero Ciaramitaro, storico ultras giallorosso, figura centrale di oltre mezzo secolo ... msn.com

Anche a Palermo è arrivata la triste notizia della morte di Piero Ciaramitaro, grandissimo tifoso e ultrà della Roma e con il Palermo in fondo al cuore. Conobbi Piero più di venticinque anni fa, nel cuore dei suoi anni, grazie alla profonda amicizia con Sesto Terr - facebook.com facebook

#RomaGenoa, #Pellegrini omaggia l'ultras Ciaramitaro: il centrocampista porta un mazzo di fiori sotto la Sud tinyurl.com/mppxtprw #ASRoma x.com

