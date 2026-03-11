Margherita Mazzucco | crisi pausa e ritorno a Napoli

Margherita Mazzucco, ventitreenne protagonista di L’amica geniale, ha deciso di interrompere la sua carriera cinematografica per affrontare una crisi personale e dedicarsi allo studio del cinema a Napoli. La giovane attrice ha scelto di partecipare al corto L’ultimo giorno di felicità, un progetto che affronta il tema delle difficoltà universitarie e della pressione sociale tra i giovani. Questo ritorno alle radici segna una pausa necessaria dopo anni intensi nel mondo dello spettacolo. La scelta di allontanarsi dalla ribalta non è stata dettata da un calo di interesse per l’arte, ma dalla necessità di ricostruire un equilibrio interiore compromesso dal successo improvviso ottenuto a quindici anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

