E’ morto Robert Duvall divo assoluto del cinema hollyoodiano | la star libertaria e solitaria di Apocalypse now e Il padrino aveva 95 anni

John Wayne voleva prenderlo a sberle sul set di Il Grinta. Nei panni, anzi a torso nudo, del colonnello Kilgore in Apocalypse Now “adorava l’odore del napalm al mattino”. Nell’elegante completo dell’avvocato Tom Hagen, in Il Padrino di Francis Ford Coppola, spiegava: “Ho uno studio specializzato, mi occupo di un solo cliente” che era poi Don Vito Corleone. Troppo laterale e introverso rispetto ai grandi nomi degli anni settanta, troppo rude e silenzioso nella recitazione per gli spettatori italiani, Robert Duvall è stato invece un divo assoluto del cinema hollyoodiano del secondo dopoguerra. L’interprete di oltre cinquanta film, vincitore di un premio Oscar (Un tenero ringraziamento) e candidato ben altre sei volte, è morto a 95 anni nel suo ranch di The Plains in Virginia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
