Robert Duvall, celebre attore di Hollywood, è deceduto all’età di 95 anni a causa di complicazioni legate all’età avanzata. La sua lunga carriera ha lasciato un segno indelebile nel cinema, grazie a interpretazioni memorabili in film come

John Wayne voleva prenderlo a sberle sul set di Il Grinta. Nei panni, anzi a torso nudo, del colonnello Kilgore in Apocalypse Now “adorava l’odore del napalm al mattino”. Nell’elegante completo dell’avvocato Tom Hagen, in Il Padrino di Francis Ford Coppola, spiegava: “Ho uno studio specializzato, mi occupo di un solo cliente” che era poi Don Vito Corleone. Troppo laterale e introverso rispetto ai grandi nomi degli anni settanta, troppo rude e silenzioso nella recitazione per gli spettatori italiani, Robert Duvall è stato invece un divo assoluto del cinema hollyoodiano del secondo dopoguerra. L’interprete di oltre cinquanta film, vincitore di un premio Oscar (Un tenero ringraziamento) e candidato ben altre sei volte, è morto a 95 anni nel suo ranch di The Plains in Virginia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Robert Duvall, divo assoluto del cinema hollyoodiano: la star libertaria e solitaria di “Apocalypse now” e “Il padrino” aveva 95 anni

Robert Duvall è morto a 95 anni, a causa di complicazioni di salute che si sono aggravate negli ultimi mesi.

Robert Duvall, famoso attore protagonista di “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, è morto ieri nella sua casa di Middleburg, in Virginia, a causa di problemi di salute che lo avevano debilitato negli ultimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.