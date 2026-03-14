Lucchese - Settore giovanile | Viareggio Cup rossoneri già agli ottavi Juniores una sconfitta indolore
Sassuolo 3 Lucchese 1 SASSUOLO: Cingolani, Burman, Golinelli, Gianelli, Merzi, Volante, Coman (1’ st Wiredu), Seck (14’ st Tumminelli), Sangiorgi, Roli (30’ st De Deomicis), Panariello (1’ st Cavani). (A disp.: Venuti, Simoni). All.: Gilioli. LUCCHESE: Ennached, Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Daly, Ragghianti (41’ st Maccioni), Callarà (45’ st Hasa), Mastacchi (9’ st Piroli), Noto, Nannizzi. (A disp.: De Notter, Murariu, Ouadjaout, Ezzahery, Taddei, Ulivi, Tesi, Giorgetti). All.: Temepsti. Arbitro: Ferri di Bologna. Reti: 3’ pt Volante, 27’ pt Ragghianti, 17’ st (rig.) Sangiorgi, 34’ st De Dominicis. SASSUOLO - La Lucchese esce sconfitta dall’ultima gara del girone 3 perdendo in casa del Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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