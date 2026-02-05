Khalil Bouhafa continua a dominare la classifica marcatori. Il bomber della Cerretese, ormai a quota 14 reti, mantiene il primo posto, mentre il suo rivale più vicino si avvicina. La Lucchese si prepara ora a sfidare le concorrenti per rientrare in corsa, ma il suo attaccante si conferma uno dei protagonisti assoluti di questa stagione.

E’ ancora il ventinovenne bomber della Cerretese Khalil Bouhafa in vetta alla classifica marcatori, con 14 reti. Grazie ai suoi gol, la Cerretese guidata dal lucchese Andrea Petroni ha raggiunto la quarta posizione alle spalle del Viareggio. Sul secondo gradino un altro ventinovenne: il romano di Anzio, Marco Giordani, punta di diamante del Perignano allenato dal garfagnino Pacifico Fanani che ha raggiunto quota 12. Al terzo posto la vera sorpresa del campionato: il diciannovenne rossonero Ahmad Riad che dopo la "perla" di Castelnuovo, è arrivato a quota 8 reti. Lo scorso anno militava nella "Primavera 3" rossonera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - cannonieri. Il bomber ora è al terzo posto

