Lotta ai tumori | nasce la Lilt provinciale di Perugia

Sarà presentata venerdì 13 marzo alle 11, nella Sala ‘Falcone - Borsellino’ del Palazzo della Provincia di Perugia, la nascita e l’avvio operativo della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) – Associazione provinciale di Perugia, nuovo presidio territoriale dedicato alla prevenzione oncologica e al sostegno ai pazienti. L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo per il rafforzamento della presenza della Lilt in Umbria e per il potenziamento delle attività di prevenzione, promozione di stili di vita sani, diagnosi precoce e supporto alle persone colpite da tumore e alle loro famiglie. Alla presentazione prenderanno parte, tra gli altri, il presidente nazionale della Lilt Francesco Schittulli, il coordinatore regionale Lilt Umbria Gianluca Tuteri e la presidente della Lilt provinciale di Perugia Federica Prodani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

