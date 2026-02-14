Rio Open | Sonego e Berrettini subito rivali Darderi punta alle semifinali su terra rossa
Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si affrontano subito al Rio Open, perché il torneo ATP 500 in Brasile inizia il 16 febbraio. Entrambi cercano di partire forte e assicurarsi un posto tra i migliori, rendendo il loro incontro uno dei più attesi del primo turno. Darderi, invece, mira alle semifinali sulla terra rossa, puntando a sfruttare il vantaggio del campo di casa.
Rio Open: Sonego-Berrettini al via, Darderi punta alle semifinali. Il Rio Open, torneo ATP 500 in Brasile che prenderà il via il 16 febbraio, offre subito un confronto diretto tra due tennisti italiani: Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si sfideranno al primo turno. Nel torneo sudamericano, Luciano Darderi, seconda testa di serie, esordirà contro Juan Manuel Cerundolo, in un contesto che segue da vicino il torneo di Buenos Aires e che rappresenta una tappa cruciale per la preparazione alla stagione sulla terra rossa. Derby italiano al primo turno: Berrettini e Sonego di nuovo rivali. Un sorteggio che non lascia spazio a rimandare l’esito di un confronto atteso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tabellone ATP Rio 2026: subito derby Sonego-Berrettini, al via anche Darderi
Il torneo ATP di Rio de Janeiro, che dalla sua prima edizione nel 2014 si è inserito nel circuito come evento ATP 500, ha già annunciato il primo derby italiano tra Sonego e Berrettini.
Buenos Aires: Cerundolo guida il torneo, Berrettini e Darderi a caccia di riscatto sulla terra rossa.
Il torneo di Buenos Aires si avvicina e già si fa sentire l’attenzione degli appassionati.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Rio open, il sorteggio del tabellone: sarà derby Berrettini-Sonego al primo turnoIl sorteggio dell’ATP 500 ha messo di fronte al primo turno i due amici e compagni di nazionale, che si affrontano per la quinta volta in carriera Sarà derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al ... tennisitaliano.it
Tabellone ATP Rio 2026: subito derby Sonego-Berrettini, al via anche DarderiEntrato nel calendario dal 2014 e subito ATP 500, il torneo di Rio de Janeiro vanta nel proprio albo d'oro un'importante serie di giocatori che hanno ... oasport.it
