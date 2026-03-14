L'NBA Europe sta facendo passi avanti con le offerte delle franchigie in Europa, che dovrebbero arrivare entro la fine del mese. Tuttavia, queste proposte arriveranno troppo tardi rispetto alla data prevista per l’assemblea dei proprietari, che non potrà approvare immediatamente le nuove candidature. Le città coinvolte includono Londra, Parigi, Milano e Roma.

Il sì formale arriverà presto. Ma non subito, non a fine mese, non nel Board of Governors in programma entro marzo. Il progetto Nba Europe, la nuova lega in Europa in partnership con Fiba, prosegue come previsto. Avrà 12 franchigie fisse, comprese a Roma e Milano, 4 posti per meriti sportivi con criteri che verranno annunciati entro la fine della stagione. Prenderà il via, secondo i piani attuali, nell’autunno 2027. Ma non avrà entro marzo il via libera formale dei proprietari Nba. Il si è questione di quando e non di se: l’assemblea verrà messa al corrente dei progressi, del fatto che il progetto sia quasi pronto per l’ultimo via libera, ma l’autorizzazione necessaria per avviare ufficialmente la nuova lega in Europa non verrà immediatamente messa ai voti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Londra, Parigi, Milano, Roma: Nba Europe, avanti tutta! Ma nessun via libera a fine mese

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