Milan avanti tutta con Nba Europe | Cardinale vuole esserci Ecco motivi tempi e ostacoli

Il club di Milano fa passi avanti nel progetto Nba Europe. RedBird, che controlla il club, lavora per portare avanti l’idea. I dirigenti sono in contatto stretto con la Lega e vogliono capire tempi e ostacoli. Cardinale, il proprietario, vuole esserci e si muove per superare le difficoltà legate ai costi e alla gestione dell’arena. La decisione definitiva ancora non c’è, ma l’intenzione di partecipare è chiara.

RedBird è decisa a partecipare a Nba Europe, la lega di basket che la Nba vuole istituire e gestire in Europa: Gerry Cardinale è un fan della prima ora e non ha certo cambiato idea negli ultimi giorni. Anzi. Vedremo quindi un Milan a strisce rossonere che gioca a basket tra un anno e nove mesi? Possibile, anche se gli ostacoli lungo il percorso sono alti. Di sicuro, Gerry Cardinale prosegue con la valutazione del dossier: i contatti con la Nba sono continui e nei suoi piani per il prossimo futuro c'è sicuramente l'allargamento al basket. In questo, la differenza con Oaktree e l'Inter è marcata: il Milan nelle ultime settimane si è mosso molto di più.

