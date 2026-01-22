Nba Europe avanti tutta | il Barcellona dice sì a Eurolega ma

Il Barcellona ha confermato il suo impegno nell’Eurolega con un accordo decennale, rafforzando la propria presenza nel massimo torneo continentale di basket. Tuttavia, questa scelta non ha impedito ai catalani di mantenere aperti i contatti con il progetto NBA, suggerendo una strategia articolata che mira a bilanciare la partecipazione europea con possibili opportunità internazionali. La situazione riflette le dinamiche di evoluzione del basket europeo e globale.

Nessuna frenata. Anzi, NBA e FIBA vanno avanti su tutta la linea col progetto della nuova lega europea previsto in partenza nell’autunno 2027. A “NBA Next: Europe”, l’incontro avvenuto lunedì in un lussuoso hotel di Londra hanno partecipato club, possibili investitori, potenziali sponsor e i massimi dirigenti di lega Usa e governo del basket mondiale. E il meeting ha rafforzato l’interesse a far parte di questo progetto. Tanto che nemmeno l’annuncio del Barcellona, uno dei club presenti al meeting di Londra, di aver rinnovato per 10 anni il suo accordo con Eurolega va inteso come una frenata al progetto o una sconfitta per NBA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nba Europe, una storia simile alla Superlega? Per ora non c’è niente, ma i Paesi arabi si stanno muovendoNBA Europe sta sviluppando progetti per espandere la presenza nel continente, con Londra scelta come punto di riferimento.

