Meteo arriva la prima vera sferzata invernale | piogge vento e neve sotto i 1.000 metri
Le condizioni meteorologiche in Sicilia si stanno stabilendo con l’arrivo di una prima significativa ondata invernale. Nei prossimi giorni, la regione sarà interessata da piogge, venti e neve a quote inferiori ai 1.000 metri, a causa di un flusso di correnti nordoccidentali. Questo cambiamento temporalesco interesserà principalmente le zone centro-settentrionali, portando una fase di instabilità atmosferica.
Una fase di tempo a tratti instabile interesserà la Sicilia nei prossimi giorni sotto l’effetto di un flusso di correnti nordoccidentali che continuerà a influenzare le condizioni atmosferiche soprattutto nelle aree centro-settentrionali dell’isola. A tracciare il quadro è Lorenzo Badellino di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
