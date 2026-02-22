Porta a Mare furto in un appartamento in piazza Orlando | ladri in fuga con 1.700 euro

Un furto avviene in un appartamento di Porta a Mare, probabilmente a causa di un vetro rotto durante l’effrazione. I ladri entrano forzando la porta e rovistano tra le stanze, portando via circa 1.700 euro in contanti. La scena si svolge nel cuore del quartiere, dove i residenti hanno sentito rumori sospetti poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza della zona.

Furto in un appartamento di piazza Luigi Orlando nella giornata di venerdì 20 febbraio. I ladri infatti si sono introdotti nell'abitazione rompendo un vetro della porta d'ingresso e, una volta all'interno, hanno messo a soqquadro tutte le stanze riuscendo a rubare 1.700 euro in oggetti, tra cui un orologio e un anello, prima di darsi alla fuga. A fare la scoperta è stato la proprietaria che, appena rientrata, si è trovata di fronte l'amara sorpresa. Avvertita la centrale operativa del numero unico di emergenza, sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia che hanno constatato il furto e avviato le indagini del caso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Banditella, furto in un appartamento di via Mondolfi: ladri in fuga con soldi e gioielliUn furto si è verificato in un appartamento di via Mondolfi, con i ladri che sono fuggiti portando soldi e gioielli.

Pozzuoli, assalto all’Unicredit di Piazza Capomazza: ladri in fuga con 300mila euroQuesta mattina presto a Pozzuoli, alcuni ladri hanno assaltato la filiale Unicredit di Piazza Capomazza.

Deve scontare una pena a oltre tre anni e mezzo per furti in abitazione: arrestato a PisaPISA - Nella mattinata di ieri (7 febbraio) i carabinieri di Pisa Porta a Mare hanno arrestato un uomo di 30 anni, gravato da un ordine di carcerazione emesso il 4 febbraio dalla procura di Livorno. L ... msn.com

Un nuovo viaggio nell’arte ti aspetta a Porta a Mare! Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo le Officine Storiche sono pronte a trasformarsi ancora in una vera e propria galleria con Viaggi dell’Arte: due nuovi giorni dedicati alla creatività di tanti artisti, pronti - facebook.com facebook