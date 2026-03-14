Lombardia | -10.000 studenti città senza bambini

In Lombardia, il numero di studenti si è ridotto di circa 10.000 unità, portando a città con meno bambini e adolescenti. Questa diminuzione si riflette nella composizione delle aree urbane, dove si osserva una presenza più scarsa di giovani e famiglie con bambini. La trasformazione riguarda principalmente i quartieri e le strutture scolastiche della regione.

La Lombardia sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda nel modo in cui le città accolgono le famiglie, segnata da un calo drastico della presenza giovanile che ridefinisce gli spazi urbani. Mentre si moltiplicano le aree gioco dedicate e i locali pensati per i più piccoli, emerge un paradosso sociale: la società intera non è più naturalmente aperta ai bambini come un tempo. I dati confermano che l’onda lunga della denatalità ha già raggiunto le scuole superiori lombarde, con diecimila studenti in meno in due anni e 7mila in un solo anno. Questo fenomeno non è solo statistico, ma cambia fisicamente il tessuto delle nostre città, svuotando parchi e campetti di calcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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