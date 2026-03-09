Oltre 2.000 studenti alla rassegna scuole di Arona Città Teatro

Oltre 2.000 studenti hanno partecipato alla rassegna dedicata alle scuole organizzata da Arona Città Teatro. La manifestazione si è conclusa con tre spettacoli e sette repliche, coinvolgendo diverse classi della zona. L'evento ha visto la partecipazione di studenti di varie età, che hanno assistito alle rappresentazioni durante il periodo della rassegna.

Si è conclusa la rassegna dedicata alle scuole e organizzata da Arona Città Teatro. Tre gli spettacoli proposti, sette le repliche. Ed è stato un successo: oltre 2.000 i bambini e ragazzi che hanno partecipato e 16 i pullman noleggiati che hanno permesso ai piccoli spettatori di arrivare gratuitamente al teatro San Carlo di Arona, grazie al contributo di Borgo Agnello. “Un grande successo per la nostra proposta dedicata alle scuole, un successo che si rinnova ogni anno e che premia la qualità degli spettacoli teatrali presentati – commenta il presidente di Act, Luca Petruzzelli - nonché l’importanza dei temi trattati. Per molti bambine e bambini è stata la prima occasione di incontrare il teatro e questo è uno dei motivi di orgoglio di Act, una delle motivazioni che ci spingono a continuare a organizzare questa rassegna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Pulcinella conquista le scuole: oltre 600 studenti a teatro con Fondazione Luigi Bon e Fvg OrchestraTre matinée tra Feletto Umberto e Palmanova per avvicinare i più giovani alla musica sinfonica: sul podio Vito Clemente, con Maurizio Pellegrini voce...

"Educhiamo insieme alla legalità": la polizia di stato incontra oltre 200 studenti delle scuole doricheANCONA – Nell’ambito della quarta edizione del progetto “Educhiamo insieme alla Legalità”, disposto dal Questore Capocasa in collaborazione con...