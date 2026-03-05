E’ morto Antonio Lobo Antunes grande scrittore portoghese

È morto oggi a Lisbona Antonio Lobo Antunes, considerato uno dei più importanti scrittori portoghesi e candidato al Premio Nobel della Letteratura. Aveva 83 anni. La sua scomparsa ha suscitato ampio cordoglio tra i lettori e il mondo della cultura. Antunes è ricordato per la sua vasta produzione letteraria, che ha lasciato un’impronta significativa nella letteratura in lingua portoghese.

(Adnkronos) – Lo scrittore António Lobo Antunes, uno dei più grandi autori in lingua portoghese, da tempo candidato al Premio Nobel della Letteratura, è morto oggi a Lisbona all'età di 83 anni. L'annuncio è stato dato da un portavoce della casa editrice portoghese Leya, presso la quale sono stati pubblicati diversi suoi libri. Nato il 1° settembre 1942 a Lisbona, la sua formazione da psichiatra ha influenzato moltissimo le metodologie della sua narrativa, concepita come un impietoso esame della realtà umana e della storia ed espressa attraverso una tecnica stilistica assolutamente peculiare, da lui stesso definita polifonica.