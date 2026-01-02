Città di Castello chiude lo storico forno di via del Popolo dopo mezzo secolo di attività
A Città di Castello, lo storico forno di via del Popolo ha chiuso i battenti dopo oltre 50 anni di attività. Sandro Castellani, noto come “Bombolino”, ha deciso di lasciare il negozio, che rappresenta un punto di riferimento nel centro cittadino, al termine di una lunga carriera nel settore. La chiusura, avvenuta il 31 dicembre, segna la fine di un’epoca per la comunità locale.
Chiude lo storico forno. L’appello ai giovani: “Fate ancora questo mestiere” - Mercoledì 31 dicembre si è abbassata la serranda dell’attività di via del Popolo guidata da Sandro Castellani. msn.com
