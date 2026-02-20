Castello di Meleto patrimonio di eccellenza del nostro Paese

Il Castello di Meleto, situato a Gaiole in Chianti, ha ricevuto il riconoscimento come ‘Marchio Storico di Interesse Nazionale’. Questa distinzione deriva dalla lunga storia e dalla tradizione che l’hanno reso un simbolo riconosciuto del patrimonio italiano. Il castello, che da decenni produce vini di qualità, ora entra nel Registro speciale creato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il sigillo rappresenta un segno tangibile di eccellenza e continuità nel settore vinicolo italiano. La decisione ufficiale è stata annunciata questa settimana.

Castello di Meleto, a Gaiole in Chianti (Siena), ottiene il sigillo di 'Marchio Storico di Interesse Nazionale' ed entra nel 'Registro speciale dei marchi storici' istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per le imprese che da 50 anni rappresentano un patrimonio di eccellenza, continuità e identità produttiva italiana. Un risultato di particolare rilievo nel panorama regionale e nazionale: a gennaio 2026 i marchi storici iscritti al registro sono circa 970 in tutta Italia, appartenenti a tutti i settori del Made in Italy. Castello di Meleto rientra tra le poche decine di aziende vitivinicole presenti nel Registro dei Marchi Storici, è una delle aziende con la maggiore superficie vitata biologica della denominazione, con una posizione iconica e subito riconoscibile nel cuore delle colline senesi.