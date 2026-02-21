latitante catturato in inghilterra lo stalker vagabondava a londra tradito da alcuni video nei parchi

Un uomo ricercato da tempo è stato arrestato in Inghilterra dopo essere stato individuato in diversi parchi di Londra. La sua fuga è stata scoperta grazie a video che lo immortalavano mentre passeggiava in luoghi pubblici. Si era spostato all’estero cercando rifugio dalla giustizia italiana, sostenendo di sentirsi perseguitato. Ora, invece, dovrà affrontare i procedimenti giudiziari che lo coinvolgono nel suo paese. La polizia internazionale ha collaborato per catturarlo.

Cercava protezione giuridica all’estero perché in Italia si sentiva perseguitato dalla giustizia ma ora tornerà e affronterà i processi che lo riguardano. E’ finita la latitanza per Salvatore Gianni Mario Del Campo, il 41enne di Catania che il 15 settembre scorso era evaso dai domiciliari, in un paesino della provincia di Siena, rompendo il braccialetto elettronico "perché cancerogeno" aveva detto. La polizia inglese, su indicazione delle indagini svolte dalla squadra mobile diretta dal vice questore Carlo Pinto e coordinate dalla Procura dorica con il pm Ruggiero Dicuonzo, ha arrestato il latitante dopo cinque mesi di ricerche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

