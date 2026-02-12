Calci | aperture straordinarie dell’Anagrafe per la sostituzione delle carte d' identità

Questa settimana, l’amministrazione di Calci apre le porte dell’anagrafe per aiutare chi deve sostituire le vecchie carte d’identità cartacee. Sono circa mille i cittadini ancora in possesso di questo documento, che dal 3 agosto scorso non può più essere usato per viaggiare o per essere riconosciuti ufficialmente. L’obiettivo è facilitare il cambio e evitare problemi a chi deve partire o dimostrare la propria identità.

Calci (PI), 12 febbraio 2026 – Sono circa un migliaio i cittadini e le cittadine di Calci che risultano ancora in possesso di una carta d’identità cartacea, che a partire dal 3 agosto - come da Regolamento (UE) 20191157 - non sarà più valida per l’espatrio e come documento di riconoscimento. Entro tale data le interessate e gli interessati sono dunque invitati a sostituire il documento cartaceo con una carta d'identità elettronica (CIE) richiedendola per tempo al Comune, poiché i tempi di rilascio potrebbero non essere immediati. Al fine di agevolare le operazioni di sostituzione delle carte d’identità, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Calci (Ufficio Servizi Demografici, al piano terra del palazzo comunale) effettuerà, in aggiunta al consueto orario di ufficio, delle aperture straordinarie dedicate esclusivamente al rilascio delle CIE. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’Ufficio Anagrafe di Calci ha deciso di aprire straordinariamente nelle prossime settimane per aiutare i cittadini a richiedere la Carta d’Identità Elettronica.

Dal 4 agosto le carte di identità cartacee smettono di essere valide in tutta l’Unione Europea.

