Dal 4 agosto le carte d' identità cartacee non valgono più | aperture straordinarie dell' anagrafe

Dal 4 agosto le carte di identità cartacee smettono di essere valide in tutta l’Unione Europea. Le autorità italiane hanno annunciato aperture straordinarie dell’anagrafe per aiutare chi deve rinnovare il documento, che dal prossimo mese non potrà più essere usato per viaggiare o dimostrare l’identità. La data è ormai alle porte e molti cittadini si stanno già muovendo per evitare problemi.

Dal prossimo 4 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide in tutta l'Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. A tal proposito il Comune di Viterbo ha organizzato una serie di aperture straordinarie dedicate esclusivamente alla sostituzione del documento cartaceo. Già da domani, sabato 31 gennaio, l'ufficio anagrafe di via Garbini sarà aperto dalle ore 9 alle ore 12,30, senza appuntamento. Alla mattinata di domani si aggiungeranno ulteriori aperture straordinarie sabato 7, 14 e 21 febbraio, con le stesse modalità, senza appuntamento, nella fascia oraria 9-12,30.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee perderanno validità legale in Italia.

