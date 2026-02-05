Cos' è la tomba delle Olimpiadi di Tarquinia ricostruita con la realtà virtuale per Milano-Cortina 2026

La tomba delle Olimpiadi di Tarquinia, scoperta nel 1958, torna sotto i riflettori grazie alla realtà virtuale. È un sito archeologico importante della Tuscia, costruito tra il 530 e il 520 avanti Cristo. Ora, grazie alla tecnologia, può essere visitato virtualmente per Milano-Cortina 2026.

La tomba delle Olimpiadi di Tarquinia è un piccolo grande tesoro della Tuscia. Realizzata tra il 530 e il 520 avanti Cristo, è stata scoperta soltanto nel 1958. Al suo interno sono raffigurate alcune scene diventate poi simbolo della cultura etrusca, come la corsa con le bighe o il gioco del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali.

