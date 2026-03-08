World Baseball Classic 2026 | nella notte gli USA battono la Gran Bretagna Portorico la spunta all’extra inning

Nella notte italiana si sono disputate tre partite del World Baseball Classic 2026, con le squadre degli Stati Uniti e di Portorico che sono uscite vittoriose. La gara tra gli USA e la Gran Bretagna si è conclusa con la vittoria degli statunitensi, mentre Portorico ha superato gli avversari all’extra inning. Le partite si sono svolte a San Juan, Houston e Miami, città ospitanti dei gironi A, B e D.

Nella notte italiana si sono svolte tre partite importanti tra San Juan, Houston e Miami, città che stanno ospitando in questi giorni rispettivamente i gironi A, B e D del World Baseball Classic 2026. La notizia più importante in chiave Italia è arrivata proprio dal Texas, complice la seconda sconfitta consecutiva rimediata dalla Gran Bretagna, prossima avversaria degli azzurri. La compagine d'oltremanica infatti dopo aver ceduto il passo al Messico si è dovuta arrendere al cospetto della corazzata degli USA, la quale si è imposta per 9-1 in rimonta. Dopo essere passata in svantaggio a seguito del primo inning, i giocatori a stelle e strisce...