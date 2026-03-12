L’Italia si prepara ad affrontare Porto Rico nei quarti di finale del World Baseball Classic 2026. La squadra azzurra ha superato con successo le fasi precedenti del torneo, dimostrando una buona forma e determinazione. La partita si terrà nei prossimi giorni e coinvolge atleti e staff coinvolti nel percorso della nazionale italiana, che punta a proseguire il cammino nel torneo mondiale.

Nella nuova puntata di Strike Zone analizziamo il grande momento dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Dopo la fase a gironi, gli azzurri del baseball sono tra le sorprese del torneo e arrivano ai quarti di finale con entusiasmo e ambizione. Michele Cassano e Federico Rossini, insieme al giornalista ed esperto di baseball Kevin Senatore, ripercorrono tutto ciò che è successo nella fase iniziale del World Baseball Classic, analizzando le prestazioni della nazionale italiana, i protagonisti e i momenti chiave del torneo. Un approfondimento completo sul cammino dell’Italia, sulle sfide ad eliminazione diretta e sulle prospettive degli azzurri nella competizione che riunisce le migliori nazionali di baseball del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti

Articoli correlati

World Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Pororico nei quartiNella nuova puntata di Strike Zone analizziamo il grande momento dell’Italia al World Baseball Classic 2026.

Leggi anche: World Baseball Classic 2026: il tabellone dai quarti alla finale. Italia unica europea

World Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti

Tutti gli aggiornamenti su World Baseball Classic

Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Categorie: World Baseball Classic 2026; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.

World Baseball Classic 2026: il tabellone dai quarti alla finale. Italia unica europeaL’Italia continua il suo cammino perfetto nel World Baseball Classic. Dopo aver superato gli Stati Uniti, gli Azzurri battono con autorità anche il ... oasport.it

Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in direttaProsegue da imbattuta la cavalcata dell'Italia al World Baseball Classic 2026, dopo la vittoria sul Messico. Gli azzurri accedono ai quarti e affrontano Porto Rico: scopri quando giocano e dove vedere ... olympics.com

Un espresso e doppio bacio sulla guancia dopo ogni home run: l’Italia gasa al World Baseball Classic, ora i quarti @wbcbaseball - facebook.com facebook

Baseball, impresa storica: l’Italia batte gli USA al World Baseball Classic con il rito portafortuna x.com