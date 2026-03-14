Oggi si corre la tappa del Tirreno-Adriatico 2026, con circa 170 chilometri ancora da percorrere. La corsa è molto veloce e le squadre cercano di controllare la fuga, che non riesce a prendere il largo. La diretta delle ultime ore mostra un ritmo intenso e molte azioni di attacco, mentre i ciclisti si preparano all’arrivo. La corsa continua senza sosta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 11.12 170 km alla conclusione. 11.11 Bettiol e Van Der Poel mantengono 10? di vantaggio sul gruppo. 11.10 In gruppo sta tirando la Visma Lease a Bike, che vuole riportarsi sui due di testa. 11.09 Si ricompattano i due gruppi, il plotone torna al completo. 11.07 Nel gruppo davanti attacco di Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier-Tech) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team). 11.05 Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel e Isaac Del Toro sono del gruppo di testa, da capire quali sono gli altri big presenti. Il plotone che insegue, invece, è segnalato a 20?. 11.02 Continua la discesa per il plotone, ancora molto frazionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: velocità elevate, la fuga non va via

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