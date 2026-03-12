LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dodici in fuga c’è Gaffuri

Oggi si corre la tappa del Tirreno-Adriatico 2026 in diretta, con dodici ciclisti in fuga al comando. Tra loro c’è Gaffuri e Ivan Garcia Cortina, che guidano il gruppo in questa fase della corsa. Gli atleti continuano a pedalare con intensità, mentre gli spettatori seguono gli sviluppi della gara attraverso aggiornamenti continui. La corsa prosegue con un grande fermento tra i protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 Sono dunque dodici al comando: Ivan Garcia Cortina (Movistar), Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto-Intermarche), Diego Pablo Sevilla (Polti-Visit Malta), Rémy Rochas (Groupama – FDJ United), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), Laurenz Rex (Soudal-Quickstep), Dries De Bondt (Jayco-AlUla) e Mattia Gaffuri (Picnic-PostNL). 11.21 Dopo una lunga rincorsa riesce a rientrare Rochas, bel numero del francese. 11.18 175 chilometri all’arrivo. 11.15 Gruppo staccato di 3’19”. 11.13 Rochas sta dando tutto in salita e prova a rientrare, ora solo 33” di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

