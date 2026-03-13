LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | che battaglia per la fuga

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa e sulla battaglia tra i corridori per una fuga importante. La diretta fornisce informazioni sulla classifica generale e sui momenti salienti della gara, mentre alle 12 partirà anche la copertura della Parigi-Nizza. I ciclisti sono impegnati in una competizione intensa, con attenzione rivolta alla strategia e alle azioni degli atleti in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 12.01 Il gruppo sembra essersi rialzato, a breve avremo la composizione completa dell’attacco odierno. 11.59 Si sta formando la fuga di giornata, è arrivato anche Alaphilippe davanti. 11.55 Da dietro ripartono gli scatti. 11.53 I quattro attaccanti: Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Jack Haig (Ineos Grenadiers) e Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5). 11.50 La Bardiani CSF 7 Saber non ci sta e si mette a tirare. 11.47 Il britannico Sean Flynn (Team Picnic PostNL) che era al comando perde contatto a causa di un problema meccanico, restano in quattro in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: che battaglia per la fuga Articoli correlati Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dodici in fuga, c’è Gaffuri LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo spagnolo Sevilla in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it È iniziata la quinta tappa della Tirreno-Adriatico! Partenza da Marotta arrivo a Mombaroccio - facebook.com facebook Stage 5 of Tirreno Adriatico @CA_Ita Marotta-Mondolfo Mombaroccio 184 KM 10:40 CET #TirrenoAdriatico x.com