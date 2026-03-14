LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa si deciderà all’ultimo giro

Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con la corsa che si concluderà all’ultimo giro. La diretta mostra un vantaggio ridotto a 31 secondi per i fuggitivi, mentre la gara tra i favoriti si fa sempre più intensa. La corsa è in pieno svolgimento e i ciclisti sono impegnati negli ultimi chilometri. La situazione rimane molto incerta fino al traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 14:59 Il vantaggio dei battistrada diminuisce a 31”. 14:58 Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla del Team Polti VisitMalta ha vinto la classifica del GPM. 14:56 I corridori hanno iniziato l’ultimo giro del circuito finale. 14:53 L’americano Kevin Vermaerke della UAE Team Emirates-XRG sta risalendo il gruppo. 14:51 Chi si assumerà l’onere di scattare per primo e scatenare la battaglia finale? 14:48 Il gruppo è composto da circa trentacinque corridori. 14:46 Lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG continua a dettare l’andatura in testa al gruppo. 14:44 La velocità media aggiornata è di 39,2 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa si deciderà all’ultimo giro Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nella fase decisiva della corsa, gruppo compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. Approfondimenti e contenuti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei due fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 14:48 Il gruppo è composto da circa trentacinque corridori. 14:46 ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Ciclismo, Tirreno Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader. Il messicano secondo a Mombaraccio toglie la maglia a Pellizzari. #ANSA - facebook.com facebook La tappa piú dura di questa Tirreno Adriatico Le foto di oggi @SprintCycling #italianteam #tirrenoadriatico x.com