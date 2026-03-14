LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa!

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La diretta accompagna gli spettatori mentre i ciclisti affrontano il percorso. Alle 10.51, si segnala che Corbin Strong, del NSN Cycling Team, non ha preso il via della tappa. La corsa continua con altri atleti che stanno percorrendo il tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 10.51 Corbin Strong (NSN Cycling Team) non ha preso il via della tappa. 10.50 I corridori affronteranno subito l’ascesa di Costa Saverino (2.4 km al 6.5% medio), non classificato come GPM, su queste rampe potrebbe andare via la fuga. 10.48 Inizia ufficialmente la sesta tappa! 10.48 La frazione odierna misura 188 km, con 4 GPM e quasi 4000 metri di dislivello. La prima salita è quella di Sassotetto (13.1 km al 7.4 % medio), che nonostante la durezza è difficile faccia danni, terminando a 122 km dal traguardo. A circa 60 km dall’arrivo i corridori entreranno nel circuito finale (di 28 km), in cui saranno da completare due tornate e che termina sull’ascesa di Camerino (3 km all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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