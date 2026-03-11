LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo torna compatto

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, e il gruppo di ciclisti è rimasto compatto durante la corsa. La diretta live mostra come i velocisti della Lidl-Trek si preparino ad affrontare una sfida impegnativa, circondati da rivali di livello. La corsa è in corso e gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi in tempo reale.

13:13 Il compito del velocista della Lidl-Trek non sarà però certamente semplice perché non mancheranno gli avversari di livello con cui doversi confrontare. 13:10 L'australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe festeggia oggi la giornata di gara numero 600 della sua carriera. 13:07 Sevilla decide di rialzarsi e aspetta il gruppo. 13:04 Il vantaggio del fuggitivo, all'ultimo rilevamento cronometrico, è di 1'29". 13:01 Grazie ai cinque punti conquistati l'iberico si porta al comando della classifica del GPM con 10 punti. 12:58 Diego Pablo Sevilla della Team Polti VisitMalta transita primo sul GPM di Todi.