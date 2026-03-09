LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Hatherly sempre in testa tra poco Pellizzari

Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con Hatherly che mantiene la testa della corsa. Tra pochi minuti sarà il turno di Pellizzari, mentre i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta. La startlist della cronometro e la copertura completa della tappa di oggi della Parigi-Nizza sono disponibili online a partire dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 14.31 Gran tempo di Pellizzari al primo intermedio, che paga un solo secondo da del Toro e Gro?schartner. 14.30 Partito Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), che ha le qualità per poter disputare una grande cronometro. 14.29 Intanto si è un po’ alzato il vento, che potrebbe condizionare le prove dei prossimi partenti. 14.27 Felix Gro?schartner chiude i terza posizione, a 8? da Hatherly. 14.26 Parte Giulio Pellizzari! 14.24 Devono ancora partire 65 corridori. 14.21 Felix Gro?schartner (UAE Team Emirates XRG) passa in testa al primo intermedio, con 90 centesimi di vantaggio sul compagno del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Hatherly sempre in testa, tra poco Pellizzari Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Hatherly in testa, tra poco la prova di del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alan Hatherly al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Contenuti e approfondimenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streaming; Tirreno-Adriatico 2026: date, percorso e dove vedere la Corsa dei Due Mari; Tirreno-Adriatico 2026, la Alpecin-Premier Tech punta su Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen. Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 Buongiorno ... oasport.it Tirreno - Adriatico: l'elenco dei corridori e la programmazione tv - facebook.com facebook Ecco la Tirreno Adriatico: la prima tappa è una cronometro individuale di 11.5 km Tutto in diretta sui nostri canali! #Ciclismo #TirrenoAdriatico x.com