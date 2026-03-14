LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna Albanese e Calzoni presenti nella fuga 125 km al traguardo

Durante la tappa di oggi del Tirreno-Adriatico 2026, Ganna, Albanese e Calzoni sono tra i fuggitivi che si trovano a circa 125 chilometri dal traguardo. La fuga ha accumulato un vantaggio di circa 3 minuti e 20 secondi, mentre si avvicinano alla salita finale. La corsa prosegue con un gruppo compatto che monitora attentamente gli spostamenti dei battistrada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 12.27 3’20” il nuovo vantaggio della fuga, a cui mancano poche centinaia di metri per raggiungere la cima. 12.25 1 km allo scollinamento per la fuga. 12.22 Continua a crescere il vantaggio della fuga, dopo una prima ora corsa a velocità folli il gruppo si sta tranquillizzando. 12.20 Rallentamento in gruppo, quando mancano 3 km allo scollinamento. Vantaggio della fuga che sale a 2’20”. 12.19 Il gruppo controlla la fuga a 1’10”, corridori davanti che comunque non preoccupano il plotone per le fasi finali della corsa. 12.16 Braz Afonso e Calzoni sono i due corridori della fuga che non hanno, ancora, ottenuto vittorie a livello professionistico in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna, Albanese e Calzoni presenti nella fuga, 125 km al traguardo Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, presenti Ganna, Albanese e CalzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno... Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna, Albanese e Calzoni presenti nella fuga, 125 km al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 11.52 1 km al traguardo intermedio, corridori che stanno ... oasport.it Ciclismo, Tirreno Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader. Il messicano secondo a Mombaraccio toglie la maglia a Pellizzari. #ANSA - facebook.com facebook La tappa piú dura di questa Tirreno Adriatico Le foto di oggi @SprintCycling #italianteam #tirrenoadriatico x.com