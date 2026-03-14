LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sette in fuga presenti Ganna Albanese e Calzoni

Durante la tappa di oggi del Tirreno-Adriatico 2026, sette corridori sono in fuga, tra cui Ganna, Albanese e Calzoni. La corsa prosegue in diretta, con aggiornamenti continui mentre mancano circa cinque chilometri allo sprint intermedio di Sarnano. La gara si sta svolgendo con un gruppo compatto che tenta di controllare gli attaccanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 11.48 5 km allo sprint intermedio di Sarnano. 11.47 In fuga sono presenti tre delle quattro squadre che hanno vinto, almeno, una tappa in questa Tirreno Adriatico: Decathlon CMA CGM Team, INEOS Grenadiers ed EF Education EasyPost. 11.44 Il gruppo paga 20? dai fuggitivi. 11.41 Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team), Vincenzo Albanese (EF Education EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ United), Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Timo Kielich (Team Visma Lease a Bike) e Thomas Guillermo Silva (XDS Astana Team), sono i sette corridori in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, presenti Ganna, Albanese e Calzoni Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della... Aggiornamenti e notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, tra poco lo sprint di SarnanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 11.18 9 il vantaggio dei due, che stanno guadagnando poco ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Domenica c’è la Tirreno-Adriatico, attenzione ai divieti di sosta e alle modifiche alla circolazione - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com