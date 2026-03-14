LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Carapaz all’attacco

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con una diretta che mostra Carapaz all’attacco durante la corsa. La performance del ciclista, rappresentante della EF Education – EasyPost, viene segnalata oggi, mentre l’ultima sua vittoria risale all’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025. La cronaca in tempo reale è disponibile cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 14:25 L’ultima vittoria dell’alfiere della EF Education – EasyPost risale all’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025. 14:22 Carapaz, in caso di successo, centrerebbe la venticinquesima affermazione della sua carriera da professionista. 14:19 La UAE Team Emirates-XRG sta tirando il gruppo. 14:16 Gregor Mühlberger ha vinto lo sprint per il GPM di Camerino. 14:13 Il gruppo insegue i due battistrada con un ritardo di 2’18”. 14:10 Il vantaggio del duo di testa sugli immediati inseguitori è di 35”. 14:08 Al comando ci sono Clement Alfonso Braz della Groupama – FDJ United e Gregor Mühlberger della Decathlon CMA CGM Team. 🔗 Leggi su Oasport.it

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