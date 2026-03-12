LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Del Toro-Pellizzari si confrontano per la classifica generale

Oggi si svolge la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da Tagliacozzo e arrivo a Martinsicuro, per un totale di 213 chilometri. Durante la corsa, Del Toro e Pellizzari si stanno confrontando per la leadership della classifica generale. La gara è seguita in diretta da OA Sport, che aggiorna minuto per minuto l’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 chilometri. Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari sono pronti a sfidarsi per la classifica generale. Il danese Tobias Lund Andresen ha vinto in volata la terza tappa Cortona-Magliano de' Marsi di 221 chilometri precedendo il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché e il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. Solamente settimo Jonathan Milan. La classifica non ha subito scossoni significativi. Il messicano della UAE Team Emirates-XRG guida con quattro secondi di vantaggio sul portacolori della Red Bull – BORA – hansgrohe e quattordici su Magnus Sheffield, statunitense della INEOS Grenadiers.