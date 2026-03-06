LIVE Berrettini-Zverev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | grande attesa per il 2° turno di cartello

Oggi si gioca il secondo turno del torneo ATP di Indian Wells tra Berrettini e Zverev. La partita è seguita da numerosi spettatori e appassionati di tennis in tutto il mondo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla nostra piattaforma. La sfida si svolge sul campo principale del torneo, con i due giocatori pronti a darsi battaglia per avanzare nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valido per il secondo turno dell’ ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione che apre il sunshine double con il torneo di Miami che invece lo chiuderà tra pochi giorni. Il romano è chiamato a fare un’impresa per cercare di accedere al terzo turno della competizione. Berrettini, non essendo nelle prime teste di serie, non ha avuto a disposizione il bye per saltare il primo turno, cosi come ha fatto a Zverev. Infatti, il nostro pluricampione di Coppa Davis, ha già affrontato e battuto Adrien Mannarino, tennista francese che ha vinto il primo set per 4-6, per poi subire la rimonta dell’azzurra con un doppio 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 6 Ore 20:00 Berrettini vs Zverev Ore 20:00 Cobolli vs Kecmanovic Ore 21:30 Musetti vs Fucsovics Ore 23:00 Paolini vs Patapova Ore 03:00 Sinner vs Svrcina

