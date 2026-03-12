LIVE Sinner-Tien 6-1 6-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | vittoria convincente che vale la semifinale con Zverev

Sinner ha battuto Tien in meno di un’ora e sette minuti con un punteggio di 6-1, 6-2 all’ATP di Indian Wells 2026. La partita si è conclusa con una vittoria netta, portando il giocatore italiano in semifinale. La sfida si è svolta in diretta, e i risultati sono stati aggiornati in tempo reale sul sito ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.32 6-1, 6-2 per Sinner dopo appena un'ora e sei minuti. 22.31 E' probabile che Sinner-Zverev si giochi alle 21.30, ma lo sapremo con certezza solo domani. 6-2 Lungo il diritto di Tien. Finisce qui. Jannik Sinner è in semifinale a Indian Wells per la terza volta in carriera. Sabato 14 marzo, alle 21.30 o alle 23.30, affronterà il tedesco Alexander Zverev. A-40 Servizio e schiaffo al volo di Sinner, lungo il passante dell'americano. 40-40 Sinner attento da fondo, largo il rovescio lungolinea di Tien. 30-40 Ace al centro del n.2. 15-40 Doppio fallo. Seconda di servizio. 15-30 Scambio lungo. Tien si difende come può, alza la traiettoria e alla fine Sinner sbaglia di diritto colpendo il nastro.