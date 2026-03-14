LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | staffetta mista azzurra e Nadalini nei 1500 in finale!

Durante i Mondiali di short track del 2026, la staffetta mista italiana e Nadalini nei 1500 metri ha raggiunto la finale. In diretta, alle 18.50, si è verificato un incidente nel finale con una caduta che ha coinvolto tre atleti, provenienti da Corea, Cina e Australia. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50: Caos nel finale con una caduta a tre, coreano, cinese e australiano. Vince Roussel davanti a Desmet 18.44: Questi i protagonisti della terza e ultima semifinale. Entrano in finale i primi due: 15 Stijn DESMET BEL 20 Brendan COREY AUS 12 Felix ROUSSEL CAN 110 Daeheon HWANG KOR 23 Brandon KIM USA 47 Bohao ZHANG CHN 120 Kay HUISMAN NED 52 Etienne BASTIER FRA 18.43: Vince Nadalini la seconda semifinale, secondo posto per il canadese Laoun! Nel terz’ultimo giro un paio di cadute, vediamo se ci saranno avanzamenti. Avanzato in finale Tracey, che ha fatto quello che aveva fatto Sighel ai giochi olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: staffetta mista azzurra e Nadalini nei 1500 in finale! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la staffetta azzurra mista cade ma è in finale! Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500 Aggiornamenti e notizie su Short track Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Su Eurosport i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura; Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglie. LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 ... oasport.it Mondiali short track 2026 oggi in tv (sabato 14 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, sabato 14 marzo, seconda giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, - facebook.com facebook QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, x.com